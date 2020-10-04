Полторы сотни домов Усинска и Сыктывкара получат новые лифты досрочно

Установленные лифты обладают повышенным уровнем безопасности и энергоэффективности.

До конца 2020 года запланировали дополнительно заменить 109 лифтов в 23 многоквартирных домах Сыктывкара и 42 лифта в 12 многоэтажках Усинска. По графику эти работы должны выполнить в 2021-м, сообщает МинЖКХ Коми.

В республике активно идет сдача лифтов в рамках реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Основной упор в программе сделан на обеспечение безопасности жителей многоквартирных домов — именно для этого необходима замена лифтового оборудования. Всего в 2020 году в регионе запланирована модернизация 165 единиц лифтового оборудования в 63 многоэтажках.

С начала этого года в 53 многоквартирных домах Коми заменили 127 лифтов. Из них 60 единиц в Сыктывкаре, 24 — в Печоре, 21 — в Ухте, 6 — в Воркуте, по 4 — в Усинске, Инте, Сосногорске и Вуктыле.

Основными достоинствами новых лифтов являются повышенная грузоподъемность, бесшумность, антивандальное покрытие кабины лифтов, микропроцессорные станции управления лифта, плавность хода, огнестойкие двери шахты и машинного помещения, диспетчеризация, GSM коммуникатор. Установленные лифты обладают повышенным уровнем безопасности и энергоэффективности.

В целом, на сегодня ремонтные работы в Коми завершены в 117 многоэтажках Коми. Отремонтировано 38 крыш, 2 фундамента, 5 фасадов, в 13 домах отремонтирована система электроснабжения, в 5 домах — система водоотведения, в 1 доме — система холодного водоснабжения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Муниципальный грант в Печоре отдали на ремонт пяти сельских домов культуры (подробности)