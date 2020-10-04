Коронавирус в Коми 4 октября 2020: за сутки зафиксировано 106 новых случаев заболевания COVID-19

Нет новых случаев летального исхода за сутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 4 октября в России 10 499 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 106 новых случаев.

Сейчас в республике 8 738 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 120 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 199 человек (31 пациент выздоровел за сутки).

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