В Сыктывкаре простились с полицейским, который спас двух детей ценой своей жизни

Фото: КП-Коми

В Сыктывкаре простились с лейтенантом полиции Александром Пальшиным, который ценой своей жизни спас женщину с двумя детьми от неадекватного супруга.

Напомним, 2 октября около трех часов ночи сыктывкарка позвонила в дежурную часть, она рассказала о конфликте с мужем и угрозе безопасности для детей. Инспектор по делам несовершеннолетних и сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место, вывели из квартиры малышей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку (инспектор сопроводила их к родственникам). Полицейские же остались в квартире, чтобы выяснить причины инцидента.

Фото: КП-Коми

В процессе беседы мужчина внезапно распылил газ из баллончика, выхватил нож и напал на полицейских. В результате старший сержант полиции Александр Пальшин скончался на месте. Лейтенант полиции Олег Высочанский получил тяжелые ранения. После этого правонарушитель совершил суицид. В настоящее время Олег Высочанский госпитализирован, врачи борются за его жизнь.

Фото: КП-Коми

Погибшему старшему сержанту полиции Александру Пальшину было всего 28 лет, он отпраздновал день рождение чуть больше месяца назад. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году.

Фото: КП-Коми

Александр Пальшин был женат, воспитывал двух дочек - малышей 2014 и 2015 годов рождения. Они с женой ждали третьего ребенка. Теперь его ждет его вдова.

Фото: КП-Коми

Сегодня состоялась траурная церемония по погибшему сотруднику ППС УМВД России по городу Сыктывкару Александру Пальшину. Почтить память и выразить соболезнования родным и близким полицейского пришли министр внутренних дел региона Андрей Сицский, сотрудники структурных подразделений ведомства, сослуживцы, а также ветераны и члены общественного совета.Речей не было. Но сколько боли и скорби было в галзах не только родных.

Фото: КП-Коми

Редакция «КП-Коми» приносит соболезнования родным и близким полицейского. Мы скорбим вместе с вами.

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