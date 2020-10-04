Оправданная экс-ректор Сыктывкарского университета Марина Истиховская высчитала свои потери до копеек

Фото vk.com

Окончательно оправданная экс-ректор СГУ им. П. Сорокина Марина Истиховская требует платы за незаконное уголовное преследование. Иск к Минфину РФ и Управлению Федерального казначейства по Коми подан в Сыктывкарский городской суд. Примечательна цифра: 6 млн 033 тыс. 794 рублей 98 копеек.

В эту сумму входят расходы на оплату труда адвоката, проведение экспертизы, сумма утраченного заработка, моральный вред и прочее. Иск подан в связи с прекращением уголовного дела по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ, в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

Напомним, Верховный суд РФ невиновность Марины Истиховской, отклонив представление генпрокуратуры о пересмотре оправдательного приговора. За ней признано право на реабилитацию, в связи с чем она подала соответствующий в Сыктывкарский городской суд.

Судебное расследование по двум эпизодам в отношении Истиховской длилось почти два года. Ей вменяли в вину сразу два эпизода преступной деятельности. В ноябре 2017 года Верховный суд РК оправдал Марину Истиховскую по обвинению, связанному с передачей по договору аутсорсинга площадей студенческих столовых. При этом фигурантка была признана виновной в превышении должностных полномочий в связи с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу. Суд признал ее виновной в причинении ущерба СГУ и назначил наказание в виде запрета занимать управленческие должности на протяжении двух лет. Однако третий кассационный суд подтвердил ее полное оправдание.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требовал 2,5 миллиона за «пытки», которые он испытал в автозаках

Но суд решил, что он слишком переоценил свои страдания (подробности)