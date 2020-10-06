Миннац Коми приглашает на фотоконкурс «Русская цивилизация»

Фото: работы прошлых лет опубликованы на сайте rucivilization.ru

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте IV Международного фотоконкурса «Русская цивилизация».

С 5 октября 2020 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru.

Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние 5 лет, в номинациях:

«Уникальная природа»,

«Лица и поколения»,

«Традиции большой страны»,

«Архитектура и скульптура»,

«Духовные скрепы»,

«Многонациональная Москва».

Фото: работы прошлых лет опубликованы на сайте rucivilization.ru

Прием работ завершится 15 ноября 2020 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были размещены в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, в столичных парках и галереях. В 2019 году лучшие работы за всю историю проведения фотоконкурса были представлены на большой фотовыставке в ГУМе. Также выставки «Русская цивилизация» при поддержке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Фото: работы прошлых лет опубликованы на сайте rucivilization.ru

По словам организаторов, с каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Если в 2017 году, когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс поступило 10 тысяч снимков от 1800 человек из 28 стран, то в 2019 году участниками фотоконкурса стали более 5000 человек из 32 стран мира, которые прислали 19,5 тысяч фоторабот.

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