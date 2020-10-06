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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 6 октября 2020: за сутки зафиксировано 113 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели 29 пациентов, одна новая смерть
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 8 961 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Сейчас в республике 8 961 лабораторно подтвержденный случай COVID-19.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 6 октября в России 11 615 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 113 новых случаев.

Сейчас в республике 8 961 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 121 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 236 человек (за сутки выздоровели 29 пациентов).

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