Лызи и лямпы всем желающим! Гонки на охотничьих лыжах предлагают сделать национальным брендом Коми

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Исполнительный директор федерации «Гонки на охотничьих лыжах» убедил главу Республики Коми, что этот национальный вид спорта может стать локомотивом для развития туризма в регионе.

Уже 13 лет в Коми проводится фестиваль «Лямпиада», который собирает в селе Большелуг Коркеросского района участников не только из республики, но и из регионов России и зарубежья. А на Удоре очень популярен этнографический фестиваль зимних видов спорта «Кытшъяс», в рамках которого также проводятся гонки на охотничьих лыжах.

По мнению исполнительного директора федерации НВС – «Гонки на охотничьих лыжах» Афанасия Габова, если сегодня в республике активизировать работу по популяризации гонок на охотничьих лыжах, они могут стать национальным брендом региона, еще одним знаковым событием для привлечения в Коми туристов.

Первым шагом в этом направлении может стать проведение в год 100-летия республики масштабного фестиваля «Лямпиада», которому должна предшествовать большая организационная подготовка.

Необходимо обеспечить лызями и лямпами всех желающих принять участие в соревнованиях, приобрести электронные стартовые городки и агрегаты для подготовки трасс, считает Афанасий Габов. А также благоустроить территорию возле места проведения фестиваля и заасфальтировать подъездные пути к нему, которые летом будут использоваться для тренировок на лыжероллерах.

По словам врио руководителя администрации МО «Корткеросский» Константина Сажина, работы по асфальтированию дороги будут проведены в следующем году. Бюджет района выделит на это около 2 миллионов рублей.

Владимир Уйба согласился, что национальный вид спорта – гонки на охотничьих лыжах – надо поддерживать и развивать.

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