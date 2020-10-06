«Некоторые запахи стали отвратительными. Боюсь, что это навсегда». Жители Коми рассказали о жизни после COVID-19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В апреле жителям Коми, как и всем жителям России, казалось, что страшный вирус свалился с неба на голову. Прошло полгода, мы привыкли жить в эпоху коронавируса и с равнодушием перелистываем сводки с ковидных фронтов. У всех у нас есть знакомые и знакомые знакомых, которые переболели вирусом или лечатся от него. Но мало кто говорит о том, что даже спустя месяцы последствия, которые оставила болезнь, не отпускают уже экс-пациентов. «КП-Коми» поговорил с переболевшими, которые продолжают фиксировать недомогания в течение нескольких месяцев после официальной выписки.

Александра Перова, Корткерос, заболела во второй половине апреля:

- До сих пор обычно в первой половине дня мучает частый кашель - он как у людей с хроническим бронхитом или многолетних курильщиков. Хотя компьютерная томография показывает, что легкие здоровы. Самое печальное - некоторые вкусы и запахи изменились и возвращаться в прежнее состояние не хотят. Например, запах и вкус мяса, арбуза, апельсинов, некоторых других овощей - они стали отвратительными на вкус, будто несвежие. Ходила к доктору по этому поводу, медики развели руками и сказали, что ничем помочь не могут. Скорее всего так и останется. Такие случаи по миру были, а особенно в Китае. Болезнь оставила последствия и в социальном плане: так как долго лежала в больнице и сидела на карантине, то не окончила учебу, не получила свой диплом.

Руслан Алиев, Печора, заболел в мае:

- В мае я проснулся со страшной болью в пояснице и ногах. Сначала подумал, что продуло, позавтракал, вышел на работу. Но на работе чувствовал страшную слабость и абсолютное безразличие ко всему. Область шеи и ключицы начала потеть. «Со мной что-то не то», - сказал я коллегам и пошел домой. Уже дома померял температуру: 37.4 Началась непонятная тревога (панические атаки) - это один из главных симптомов коронавируса. Начал вливать в себя литры жидкости. К этому моменту слабость была настолько сильна, что не находил сил ходить. Всё раздражало. Даже собственные дети. Ночью температура поднялась уже до 39 градусов, выпил парацетамол и уснул. Утром уже температура не поднималась выше 37 градусов, удерживалась на протяжении недели. На четвертый день пропал аппетит, в сутки ел по кусочку хлеба, да и то через силу. Спасали бульоны: хоть какие-то калории. Только спустя восемь дней температура отпустила, однако и слабость, и потливость еще не покидали. Самое интересное было впереди: на протяжении месяца температура периодически выскакивала. А аппетит толком не восстановился даже через месяц. На протяжении двух последующих месяцев мучали колющие боли в грудной клетке. Сейчас все хорошо и нервы более-менее пришли в норму.

Кристина Смоляк, Воркута, заболела в июне.

- Мне кажется ещё рано судить, насколько пагубное воздействие было оказано на здоровье, поскольку сейчас только начинается период сезонных ОРВИ и гриппа. В целом могу отметить только то, что я стала более восприимчива к простудным заболеваниям, хотя раньше редко болела. После малейшего сквозняка или холодной воды может заболеть горло. Ещё стали мучать головные боли, которых раньше тоже не было. Врачи обещали, что головная боль пройдёт в течение полугода после перенесенной болезни. Поэтому пока ждём-с. В остальном, не могу пока сказать, что все сильно изменилось после болезни. Думаю, если и был нанесен какой-то значительный урон здоровью, то это будет выявлено значительно позже.

Мы задали вопрос о коронавирусных последствиях врачу-эксперту и известному блогер-медику #docsers Сергею Попову.

- Через 2–4 месяца после первых признаков болезни, когда человек как бы уже выздоровел, но чувствует себя плохо, часть людей находит у себя такие симптомы, как усталость, утомляемость, проблемы с суставами, у кого-то начинаются проблемы со свертываемостью крови, осложнения на почки, сердце, печень, поджелудочную железу. Мы можем утверждать, что это ковид такие последствия несет?

- Публикации на эту тему уже имеются. Есть все основания полагать, что COVID–19 может иметь отдаленные последствия, которые вы перечислили. На сегодняшний день, к сожалению, не работает в полную силу реабилитация после перенесенного COVID-19. В силу разных обстоятельств: пациенты недостаточно мотивированы, нет доступных центров для проведения реабилитации и диспансеризации. Вернее, формально центры реабилитации существуют, но насколько они работоспособны в текущих условиях, пока не понятно. Насколько знаю, в Ухте на базе физиотерапевтической поликлиники такой центр официально был обозначен. Сообщалось даже, что в нем будут проходить реабилитацию постковидные пациенты со всей России. Однако, учитывая эпидобстановку, навряд ли центр может работать на полную мощь.Как вариант, о реабилитации приходится задумываться пациентам самим. Насколько это возможно на уровне районных поликлиник - не возьмусь судить, учитывая дефицит кадров и нагрузку на персонал. В любом случае постковидным пациентам надо обследоваться на предмет жалоб и ощущений. Пускать на самотек это категорически нельзя!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ждать ли вторую волну COVID-19 в Коми: мнение сыктывкарских врачей

Мы попросили поразмышлять на популярную тему известных медиков (подробности).