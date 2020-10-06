В Коми собирают деньги в помощь семье трагически погибшего полицейского

Семья на прощании 4 октября. Фото: "КП-Коми"

МВД по Коми продолжает сбор средств в помощь семье погибшего старшего сержанта патрульно-постовой службы Сыктывкара Александра Пальшина.

Напомним, 2 октября ночью полицию вызвали на помощь: детям угрожает опасность. Сотрудники ППС лейтенант Олег Высочанский и старший сержант Александр Пальшин отправили двух детей 2014 и 2017 годов рождения, их мать и бабушку в безопасное место с инспектором по делам несовершеннолетних. А потом хозяин квартиры напал на них, ослепив газом и нанося удары ножом. Олег Высочанский получил тяжелые ранения, его напарник Александр Пальшин погиб на месте. Убийца покончил с собой.

4 октября состоялось прощание с Александром Пальшиным, Он родился 27 августа 1992 года в Сыктывкаре. Службу в органах внутренних дел начал в 2013 году в должности полицейского взвода ОВО г.Сыктывкара. Был женат, имел двух дочек 2014 и 2015 годов рождения. Его вдова ждет третьего ребенка.

Мать и сослуживцы говорят, что он был добрым и искренним – таким, каким может быть только по-настоящему сильный человек. У него был внутренний стержень. А еще он умел любить, дружить и верил в справедливость.

Деньги можно перечислять на имя супруги Юлии Александровны Пальшиной по номеру счета 40817810728003484494.

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