Коронавирус в Коми 5 октября 2020: за сутки зафиксировано 110 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 8 848 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 5 октября в России 10 888 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 110 новых случаев.

Сейчас в республике 8 848 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 120 пациентов, нет новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 207 человек (за сутки выздоровели 8 пациентов).

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