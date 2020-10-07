Коми в шаге от победы: наши туристические кластеры могут выиграть 27 миллиардов

Фото: администрация Ижмы

На сайте Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма продолжается голосование за 10 лучших проектов-финалистов. Республиканский проект по развитию экотуризма – в шаге от победы в российском конкурсе, мы можем поддержать его голосованием до 15 октября включительно, призывает администрация Ижемского района.

Для республики это стратегический проект. Победа в конкурсе даст возможность привлечь инвестиции на сумму более 27 миллиардов рублей. Среди партнеров проекта – крупные инвесторы в курортную и оздоровительную инфраструктуру, туроператоры, научно-образовательные организации, транспортные операторы.

Напомним, что проект предполагает создание инфраструктуры в четырех туристских зонах: «Плато Маньпупунер», «Лесная», «Желанное» и «Горнолыжная».

Так, по замыслам авторов проекта на плато Маньпупунер планируется создать всесезонные визит-центр и ветрозащитный модульный приют на 20-30 человек, обустроить эко-тропу на плато (13 км), модульные отели на 10-15 человек, а также рыбацкую базу отдыха, вертолетную площадку и туристическую стоянку.

В туристской зоне «Лесная» предполагается создание всесезонного визит-центра, интерактивного музея леса, скаут-парка, загона на лосеферме для увеличения поголовья лосей, обустроить 20 километров экологических троп, глэмпинг (кемпинг максимальной комфортности).

Плюсы от реализации проекта очевидны не только для туристов, но и для жителей Троицко-Печорского района: планируется ремонт дороги Троицко-Печорск — Якша, реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы аэропорта Троицко-Печорска, строительство модульного здания аэровокзала, а также вертолетной площадки в Якше.

Горнолыжное направление проекта включает в себя обустройство 4-х трасс и 2-х подъёмников, гостиниц, оздоровительного комплекса. Изюминкой станут ледяной отель и интерактивный музей северного сияния («сиянитарий»).

Четвертая составляющая проекта предполагает строительство гравийной дороги от Инты до зоны «Желанное», мост через реку Кожим, этно-центр «Чумо-Парк», увеличение туристской базы Санавож на 50 человек, кемпинги повышенной комфортности у подножия гор Манарага и Народа, вертолетные площадки, обустройство эко-маршрутов.

Благодаря туристско-рекреационному кластеру в регионе появится 650 новых рабочих мест, 200 километров дорог. Реализация проекта рассчитана поэтапно до 2027 года. Победа в конкурсе сейчас зависит от поддержки жителей Республики Коми!

Голосование за проекты-финалисты идет на сайте Всероссийского конкурса на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма . В шаге от победы находится и наш регион. Этим летом туристско-рекреационный кластер «Девственные леса Коми» вошел в ТОП-30 по России, теперь идет борьба за попадание в 10-ку лучших.

Чтобы проголосовать за Республику Коми нужно:

– Авторизоваться на сайте https://priroda.life через профиль в соц. сетях или почту

– Выбрать раздел «География»

– Выбрать на карте Республику Коми

– Поставить лайк за проект «Девственные леса Коми», нажав на «сердечко» (сердце станет оранжевого цвета).

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