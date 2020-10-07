В Сыктывкар поступили новые автобусы с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения

Общественный транспорт специализируется на перевозке горожан и обеспечен всем необходимым для транспортировки маломобильных групп. Фото: администрация Сыктывкара.

В Сыктывкар поступило несколько новых автобусов с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, сообщает столичная мэрия.

Сегодня Товарищество индивидуальных перевозчиков столицы Коми презентовало четыре новых автобуса ВЕКТОР NEXT автозавода «ГАЗ». Общественный транспорт специализируется на перевозке горожан и обеспечен всем необходимым для транспортировки маломобильных групп. Автобусы приобретены в лизинг участниками товарищества.

Автобусы приобретены в лизинг участниками товарищества индивидуальных перевозчиков столицы Коми. Фото: администрация Сыктывкара.

По словам руководителя Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяны Королевой, раньше предприятие обеспечивало перевозку пассажиров малого класса без необходимого оборудования для колясочников.

«Недавно у нас были коллеги из Ярославля, которые продемонстрировали нам автобусы среднего класса с аппарелью. После тщательного тестирования мы выбрали оптимальную вариант – автобус ВЕКТОР NEXT», – поделилась Татьяна Королева.

Фото: администрация Сыктывкара.

Данная модель рассчитана на 54 места, в том числе на 19 посадочных. Также главное её преимущество – это наличие низкого пола за счёт пневмоподвески и аппарель. Автобус оборудован специальными кнопками вызова водителя для колясочников как снаружи, так и в салоне.

«Эта модель является подходящей для перевозок в Сыктывкаре. Товарищество перевозчиков совместно с администрацией сейчас определяет, на каких маршрутах новые автобусы будут наиболее востребованы. Мы обещаем, что в ближайшее время машины выйдут на линии», – отметила Королева.

Фото: администрация Сыктывкара.

По словам первого вице-мэра Сыктывкара Александра Можегова, к 2025 году более 50 процентов автопарков Сыктывкара должны будут оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных групп населения.

Также в тестировании новых автобусов участвовал общественник, председатель Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин, который лично делал замеры места для инвалидов в автобусе с целью проверить соответствие государственным стандартам.

В тестировании новых автобусов участвовал общественник, председатель Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин. Фото: администрация Сыктывкара.

«Очень радует, что власти города и перевозчики закупают общественный транспорт, в котором есть необходимые условия для перевозки маломобильных групп», – отметил И.Костин.

Отметим, что предприятие ждет доставки еще двух таких же автобусов ВЕКТОР NEXT.

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