В Сыктывкар поступили новые автобусы с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения

Общественный транспорт специализируется на перевозке горожан и обеспечен всем необходимым для транспортировки маломобильных групп. Фото: администрация Сыктывкара.
В Сыктывкар поступило несколько новых автобусов с оборудованием для перевозки маломобильных групп населения, сообщает столичная мэрия.
Сегодня Товарищество индивидуальных перевозчиков столицы Коми презентовало четыре новых автобуса ВЕКТОР NEXT автозавода «ГАЗ». Общественный транспорт специализируется на перевозке горожан и обеспечен всем необходимым для транспортировки маломобильных групп. Автобусы приобретены в лизинг участниками товарищества.
Автобусы приобретены в лизинг участниками товарищества индивидуальных перевозчиков столицы Коми. Фото: администрация Сыктывкара.
По словам руководителя Товарищества индивидуальных перевозчиков Татьяны Королевой, раньше предприятие обеспечивало перевозку пассажиров малого класса без необходимого оборудования для колясочников.
«Недавно у нас были коллеги из Ярославля, которые продемонстрировали нам автобусы среднего класса с аппарелью. После тщательного тестирования мы выбрали оптимальную вариант – автобус ВЕКТОР NEXT», – поделилась Татьяна Королева.
Фото: администрация Сыктывкара.
Данная модель рассчитана на 54 места, в том числе на 19 посадочных. Также главное её преимущество – это наличие низкого пола за счёт пневмоподвески и аппарель. Автобус оборудован специальными кнопками вызова водителя для колясочников как снаружи, так и в салоне.
«Эта модель является подходящей для перевозок в Сыктывкаре. Товарищество перевозчиков совместно с администрацией сейчас определяет, на каких маршрутах новые автобусы будут наиболее востребованы. Мы обещаем, что в ближайшее время машины выйдут на линии», – отметила Королева.
Фото: администрация Сыктывкара.
По словам первого вице-мэра Сыктывкара Александра Можегова, к 2025 году более 50 процентов автопарков Сыктывкара должны будут оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных групп населения.
Также в тестировании новых автобусов участвовал общественник, председатель Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин, который лично делал замеры места для инвалидов в автобусе с целью проверить соответствие государственным стандартам.
В тестировании новых автобусов участвовал общественник, председатель Коми региональной общественной правозащитной организации людей с инвалидностью «Аппарель» Илья Костин. Фото: администрация Сыктывкара.
«Очень радует, что власти города и перевозчики закупают общественный транспорт, в котором есть необходимые условия для перевозки маломобильных групп», – отметил И.Костин.
Отметим, что предприятие ждет доставки еще двух таких же автобусов ВЕКТОР NEXT.
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