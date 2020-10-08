«Сердце села – почта»: как работали почтальоны Коми в прошлом веке и что читали в деревнях да селах

Зинаида Филиппова проработала на почте в Приуральском Троицко-Печорского района Коми 30 лет. Фото: личный архив.

Когда мы слышим слово почтальон, то сразу представляем человека — мужчину или женщину — с толстенной сумкой, полной писем, газет и журналов. И кажется, что нет работы проще, чем разносить людям разную корреспонденцию. В преддверии профессионального праздника — Всемирного дня почты, который отмечается завтра, 9 октября, о тонкостях работы печкиным на селе в прошлом веке «Комсомолке» рассказали почтовики, посвятившие своей любимой работе не один десяток лет.

Союз читающий

Зинаида Филиппова начала работать почтальоном когда ей только стукнуло 16 в Сосногорском районе. А в 1969 году ее направили работать в Приуральский. Ей понравился поселок и его жители, и она решила остаться в Троицко-Печорском районе. Отработала ни много ни мало 30 лет – до 2008 года. В работе выполняла все обязанности начальника и оператора связи, в её подчинении были два почтальона.

В 70-е и 80-е годы люди выписывали очень много корреспонденции, вспоминает Зинаида. Читать любили все – на одну семью выписывали до 15 наименований газет и журналов. В объёмную сумку всё не влезало – почтальоны возвращались на почту за новой партией, а иногда даже приходилось возвращаться в отделение, чтобы только обслужить одну улицу.

Почту бесперебойно доставляли самолетом АН-2 каждый день. Кукурузник прилетал даже в мороз, но в зимний период он «переобувался» – на шасси прицеплялись специальные лыжи, которые облегчали посадку на заснеженную площадку. В период распутицы вертолёт прилетал за почтой два раза в неделю. Прием-передача корреспонденции осуществлялась в аэропорту, а до него ещё надо было добраться, ведь он находился в паре километрах от самого поселка. Чаще технику предоставлял лесопункт, иногда обращались к частным лицам: бывало, выезжали «за почтой» и на мотоцикле, и на лошади. В рабочем лесозаготовительном посёлке раньше проживало много людей, в основном — вахтовики, которые приезжали на Север со всех уголков Советского Союза за длинным рублем.

Сейчас Зинаида Филиппова на заслуженном отдыхе. На наш вопрос, нравилась ли ей работа на почте, ответила: «Раз столько лет работала, значит нравилось!». Фото: личный архив.

«Раз столько лет работала, значит нравилось!»

Зинаида Филиппова вспоминает, что в этот период было очень много отправлений: письма и посылки шли ежедневно на Украину, в Молдову, Белоруссию... И сегодня, если сказать Зинаиде Филипповой название какого-либо села или города, она сразу же определит, из какой области или края этот населённый пункт, а по Республике Коми без труда озвучит даже почтовый индекс. Вот, что значит профессиональная закалка!

Сейчас Зинаида Филиппова на заслуженном отдыхе. На наш вопрос, нравилась ли ей работа на почте, ответила: «Раз столько лет работала, значит нравилось!».

После школы Валентина Филиппова пошла по стопам своих родных. Фото: личный архив.

Дочь Зинаиды Валентина Филиппова с детства любила проводить свободное время на почте, помогать маме и тете Мире, которая тоже работала почтальоном. Маленькая Валя наблюдала за разбором газет, помогала разносить корреспонденцию по домам, ездила встречать самолёт с почтой в аэропорт, а в начальных классах уже умела заполнять бланки. Выбор профессии был очевиден. После школы Валентина пошла по стопам своих родных.

– Мне интересно работать на почте, нравится вовремя приносить посылки односельчанам, радовать кого-то долгожданным письмом или свежим номером любимой газеты. Правда, век Интернета дает о себе знать: сейчас газеты и журналы почти не выписывают, даже если выписывают, то они приходят с большим опозданием из-за проблем с дорогами, – рассказала Валентина Филиппова.

С головой в трудовые будни

В советское время отделение почтовой связи было единственным местом связи деревенских жителей с внешним миром: Интернета и телефонной связи в домах не было, за пределы родной земли выезжали редко.

– Моя предшественница не стала отрабатывать обещанные две недели в качестве наставника – уехала через три дня после того, как меня взяли на работу. Я в одночасье стала и телеграфистом, и связистом, и работником сберкассы одновременно. Пришлось самостоятельно вникать в азы профессии, в трудных ситуациях обращалась за помощью к коллегам с Приуральской почты, – вспоминает Светлана Мишарина из деревни Еремеево Троицко-Печорского района, проработавшая начальником почты почти 20 лет. – Раньше семьи выписывали журналы стопками: «Крестьянка», «Охота»… Еремеевские жители очень любили коми издания: «Войвыв кодзув», «Югыд туй» (сейчас – «Коми му»), «Чушканзi», «Би кинь». Когда начиналась подписка, приходилось брать абонементы домой, на работе не хватало места, чтобы разложить всё. Писем писали много – почтовые ящики были полностью забиты бумагой.

Девушки-подружки — студентки библиотечного отделения училища культуры и искусств имени Л.В. Лапцуя г. Салехард. Светлана (верхняя справа) окончила его 40 лет назад. Фото: личный архив.

На работу почтальон уходила рано: принимала торговую выручку с магазинов, подготавливала сургучницу для печатей. А ещё надо было доставить посылки и письма до посёлка Приуральского, выше по Илычу. В Приуральском принимали отправления и увозили к самолёту к 7:15. Летом везли на лодке, зимой – на лошади, была даже специальная тележка, с помощью которой доставляли корреспонденцию до почты. Доставку не останавливал даже ледоход!

Посылка с чернобуркой

Когда-то в Еремеево на промпредприятии «Соболь» выращивали на забой черно-бурых лис. Посылки с пушной продукцией в декабре отправлялись в Вологду, причем большими партиями: иногда доходило до 20 партий, в каждой из которой – 12 посылок! Эти чудо-посылки районная почта ждала по-особенному: указанная ценность – 2000 рублей каждая. Одним махом можно было закрыть выполнение плана!

– Однажды одна посылка затерялась. Ее оставили в коридоре за дверью, а нашлась она тогда, когда всю партию уже отвезли на борт самолета в Приуральский. Работники аэропорта не пересчитали посылки и приняли партию. Когда им сообщили, что у них недостача, было очень много шума. Я даже плакала. Но мы просто отправили недостающую посылку на следующий день, и все обошлось без штрафов, – вспоминает теперь уже с улыбкой Светлана.

Раньше семьи выписывали журналы стопками: «Крестьянка», «Охота»… Еремеевские жители очень любили коми издания: «Войвыв кодзув», «Югыд туй» (сейчас – «Коми му»), «Чушканзi», «Би кинь», - рассказывает Светлана Мишарина.

Санитарная авиация

В обязанности почтальона входили не только прием и разноска корреспонденции, но и обслуживание медицинской санитарной авиации. Случаи вызова санавиации были нередкие: раньше за людьми при проблемах со здоровьем в труднодоступную местность прилетал вертолёт скорой помощи. Вызвать его могла только почтальон, так как электроэнергия подавалась только днем, а на ночь электричество отключали. А на почте для таких случаев имелась стационарная электростанция.

– Я бежала на почту, заводила генератор, вызывала санавиацию. После я обустраивала вертолётную площадку – отмечала ее красными флажками и встречала врача с санавиации, чтобы сопроводить его до больного. Когда односельчанам становилось плохо, я приходила к местному фельдшеру, чтобы обсудить нюансы для вызова санавиации. Приходилось запоминать необходимые показатели здоровья больного. Однажды меня приняли за доктора. Прилетел врач и спрашивает: «Пульс?» – Я ответила. «Давление?» – Я ответила. «Дыхание?» – Я ответила. Доктор был крайне удивлен, когда узнал, что я не врач, а работаю связистом, — рассказывает Светлана.

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