Коронавирус в Коми 8 октября 2020: за сутки зафиксировано 127 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 9 207 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 8 октября в России 11 493 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 127 новых случаев.

Сейчас в республике 9 207 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 129 пациентов, 3 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 476 человек (за сутки выздоровели 140 пациентов).

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