По делу шахты "Северная" в Воркуте идет судебное следствие

Эта трагедия стала самой масштабной. До этого за все 50 лет работы шахты «Северная» на ней погибло 30 горняков.

7 октября Воркутинский городской суд приступил к судебному следствию по уголовному делу после аварии на шахте "Северная" в Коми, где в 2016 году погибли 36 человек и еще 17 пострадали, сообщает ТАСС.

Напомним, эта трагедия стала самой масштабной в Коми. До этого за все 50 лет работы шахты «Северная» на ней погибло 30 горняков. Метан, горный удар, обрушение. На смене в тот страшный день 110 горняков были в забое почти в километре от поверхности земли.

По версии следствия, 25 и 28 февраля 2016 года в горных выработках угольной шахты «Северная» Коми произошли взрывы метановоздушной смеси. Нарушения требований промышленной безопасности, ставшие причиной трагедии, носили системный характер. Их игнорировали несколько лет.

Руководство шахты закрывало глаза на нарушения из-за желания выполнить план по добыче угля и тем самым избежать штрафных санкций от вышестоящих руководителей. По указанию либо с ведома Михаила Тимофеева, Виталия Лаврова, Виктора Титкова, Олега Бабиченко, Владислава Акиничева, Олега Кондратюка, Андрея Плахова и Александра Халиченко систематически нарушались требования безопасности, связанные с проветриванием горных выработок, утверждает следствие.

При этом работа по добыче угля не приостанавливалась, что привело к загазованности выработок и выработанного пространства шахты. В результате целенаправленного вмешательства Дениса Федюкова в систему аэрогазового контроля функция автоматического отключения электричества при повышении концентрации метана в горных выработках была выведена из строя.

Также игнорировалась необходимость принудительного разупрочнения кровли. Это привело к ее зависанию и обрушению, последующему повреждению горно-шахтного оборудования, короткому замыканию, воспламенению и взрыву метано-воздушной смеси. Павел Маслов должен был следить за соблюдением требований промышленной безопасности в шахте «Северная», которые фактически не соблюдались.

В результате системного нарушения правил безопасности 25 февраля 2016 года произошел первый взрыв, из-за которого погибли 30 человек.

После проведения горноспасательной операции под руководством Виктора Титкова и Олега Будаева и в присутствии Леонида Лобкова 27 февраля направили спасателей и работников АО «Воркутауголь» в выработки, чтобы те ликвидировали последствия аварии. При этом руководители точно знали, что в шахте опасно, и возможен новый взрыв, уверено следствие.

Денис Пайкин как технический директор угледобывающей организации, видя такие нарушения требований безопасности, тем не менее, руководителя ликвидации не отстранил, а нового не назначил и фактически самоустранился от возложенных на него обязанностей.

В ночь на 28 февраля произошел новый взрыв, в результате которого шесть человек погибли, а еще шесть получили телесные повреждения. Всего в феврале 2016 года погибли 36 человек, еще 17 пострадали.

Хронику тех страшных дней читайте здесь.

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