Уникальный Центр средневековых ремесел под угрозой закрытия: нужна помощь

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Несколько лет назад в Сыктывкаре открылся уникальный Центр средневековых ремесел. Увлеченные историей реконструкторы создали его на голом энтузиазме, вкладывали в обустройство значительную часть своих средств. Сейчас Центр находится под угрозой закрытия, нужно установить в здании пожарную сигнализацию, а денег на это нет.

Здание по Лесопарковой 4/3, которое получили ребята из историко-реконструкционного клуба «Кречет», было заброшено. Не было ни окон, ни дверей, ни коммуникаций, зато была куча мусора и непрошенные обитатели без определенного места жительства. Все работы, которые были проведены в здании, сделаны за свой счет и за счет привлечения грантов.

- Так сложилась ситуация, что от собственника здания (общество «Динамо» ) требуют установить в этом здании пожарную сигнализацию. «Динамо» возлагают эту обязанность на нас (в том числе и в силу договора, конечно), поскольку им выгоднее здание просто законсервировать. Если общество решит законсервировать здание, это автоматически сорвет три грантовых проекта, поскольку они завязаны именно на это помещение. Нам придется вернуть грантодателям почти два миллиона рублей. Это, как вы понимаете, невозможно, так как мы уже успели закупить оборудование и материалы. Таким образом, нам останется только подать на банкротство, - сообщают реконструкторы о плачевном состоянии.

Центр классный

Руководитель «Кречета» Александр Плюснин связался с рядом специализированных организаций, занимающихся пожарной безопасностью. Общая стоимость всех работ впечатляет: 20 тысяч рублей - проектная документация, более 236 тысяч рублей- оборудование и монтажные работы. Пожарная сигнализация влетит в копеечку.

- Как вы понимаете, такую сумму нам, некоммерческой организации, просто не осилить. Грант под это дело также никто не выдаст. Кредит нам тоже никто не одобрит, поскольку нам просто нечем обеспечить соответствующую сумму. Даже если мы найдем организацию, которая возьмется за меньшую стоимость, это нам не сильно поможет. Из вариантов - обратиться к общественности, предпринимателям, депутатскому корпусу. Может быть, кто-нибудь сможет нам помочь, - пишут реконструкторы.

Активисты организации не опускают руки, верят, что смогут сохранить уникальный центр. Но для этого нужна помощь неравнодушных: и 100, и 200 рублей весомо помогут проекту.

КАК ПОМОЧЬ:

Желающим оказать помощь - реквизиты для пожертвований

КРОО ИРК «Кречет»

ИНН/КПП 1101157810/ 110101001

Расчётный счет 40703810828000000568

Корреспондентский счет 30101810400000000640

БИК банка 048702640

Банк Коми отделение № 8617 ПАО Сбербанк

Назначение платежа: пожертвование на уставные цели.

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