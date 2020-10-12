У пациентки Коми перинатального центра обнаружили COVID-19

Фото из архива редакции Фото: Павел МАРТИНЧИК

На прошлой неделе через СМИ работники перинатального центра Коми сообщили, что остались без доплат за COVID-19. Они возмущены этим фактом, так как, по их словам, работать приходится в страшных условиях. Медики утверждают, что якобы контактировавшие с коронавирусными пациентами акушерки свободно перемещаются по всему центру и распространяют инфекцию. В интервью «КП-Коми» главврач центра Ольга Лебедева рассказала о ковидных выплатах, зараженных врачах и роженицах.

Неприятный осадок с ковидными выплатами остался у медиков Коми еще в июне, когда, к примеру, врачи и фельдшера Воркуты не получили доплат, хотя работали на износ. Когда ситуация распространилась в информационную плоскость, следователи начали проверять информацию о невыплате надбавок. В итоге ситуацию урегулировали в июне. Но с тех пор из разных медучреждений и ПНИ стала поступать информация, что ковидных оплат якобы нет.

Перинатальный центр, где было открыто дополнительное обсервационное отделение №2 со своим приемным покоем, штатным расписанием и режимом работы, не стал исключением (цель изолятора - оперативно изолировать пациентов (беременных, рожениц и родильниц) с клиническими проявлениями любой инфекции). Но, как объясняет главврач учреждения Ольга Лебедева, центр не был отнесен к медицинским организациям, которые должны оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусной инфекцией, а следовательно получать доплаты по COVID-19. Между тем, сотрудники отделения №2 за счет средств КРПЦ получают дополнительные стимулирующие надбавки. Кстати, решение о возможности назначения доплатах принимает специально созданная в перинатальном центре комиссия. Главный врач в эту комиссию не входит.

- Ежедневно в отделении находилось 1-4 человека. Часто пациентов не было совсем. Ни у одного из пациентов обсервационного отделения №2 коронавирусная инфекция до настоящего времени не обнаружена, - отмечает главврач Ольга Лебедева.

Анонимно работники перинатального центра сообщили, что акушерки изолятора якобы контактируют как со здоровыми, так и с больными коронавирусом женщинами, а это вызывает опасения: инфекция может распространиться. Главврач пояснила, что это не так: в изоляторе имеется свой пост акушерок, помощь здоровым женщинам других отделений они не оказывают. Кстати, впервые COVID-19 у пациентов перинатального центра диагностировали только в сентябре 2020 года - у женщины, ребенок которой получал лечение в отделении интенсивной терапии. Она же лечения уже не получала и находилась на койке по уходу за новорожденным. Анализ был взят для перевода с ребенком в детскую больницу. Клинических проявлений заболевания не было, поэтому женщина была выписана домой с предупреждениями о наличии вируса. При обследовании контактных пациентов коронавирус был обнаружен у тех, кто с ней находился в одной палате и на тот момент уже выписан из центра. Кроме того, обследовано 55 человек медицинского персонала, положительный результат анализа был выявлен у одного. Клинические проявления заболевания на тот момент также отсутствовали.

- Все положительные анализы на коронавирус сразу из лаборатории передаются в Роспотребнадзор. Проводится служебное расследование с целью поиска источника инфекции и разработки плана мероприятий по предотвращению ее распространения. Предупредить распространение вируса в настоящий момент - одно из самых важных мероприятий. Скрыть диагностированную инфекцию невозможно и очень опасно, так как это будет препятствовать мероприятиям по локализации очага, - сообщает Ольга Лебедева.

Всего с марта этого года COVID-19 был выявлен у 11 человек медицинского персонала центра. У большинства из них заболевание не было связано с профессиональной деятельностью (болела семья, приехали из отпуска, отмечен бытовой контакт с больными вне работы). В настоящее время по трем случаям проводится служебное расследование.

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