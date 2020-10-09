В Коми мужчина, который заблокировал в доме 80-летнюю пенсионерку, проиграл суд о защите чести

Фото Ольги Котковой

Житель Княжпогоского района Коми после публикаций в СМИ о конфликте с 81-летней соседкой с инвалидностью подал в суд, чтобы защитить свои честь и достоинство. Сумму морального ущерба мужчина оценил в 100 тысяч рублей. Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований, сообщает Комиинформ.

В июле в поселке Койдин случился конфликт между 81-летней пенсионеркой и ее соседом. Мужчина, который до недавнего прошлого имел добрые отношения с бабушкой, дал ей подписать разрешительные документы на межевание участка. Как пишет, Комиинформ, старушка все подписала, не подозревая, что в этом есть подвох. Но в один прекрасный день она обнаружила забор около своей квартиры. Этот факт не мог ее не расстроить, так как отныне в случае беды к ее дому не подъехать машине скорой. Председатель районной организации инвалидов Койгородского района Ольга Коткина встретилась с мужчиной, сделала снимки на территории около забора, а после предала конфликтную историю огласке — о ней писали республиканские порталы, районная газета, снимали сюжеты телевизионщики. Резонанс не понравился герою конфликтной истории - он подал иск в суд.

Суд изучил каждый материал, размещенный в СМИ по этой теме, а также посмотрел сюжеты телеканалов. Как говорится в материалах суда, отношение соседей к высказываниям Коткиной является следствием их субъективной оценки описанных событий применительно к той конфликтной ситуации, которая произошла между ними, и не могут быть проверены на предмет соответствия их действительности. В связи с чем, у суда нет оснований для признания этих сведений недостоверными, порочащими честь и достоинство ответчиков. Кроме того, на фотографиях нет ни лиц, ни названий улиц, а лишь сам факт сдвижения забора и его установки.

- Сам факт размещения фотографий дворовой части соседей не свидетельствует о нарушении их права частной собственности, так как доказательств того, что Коткина находилась непосредственно на их территории и без их согласия, соседи не представили. На фотографиях запечатлены лишь ограждения, которые являются подтверждением обстоятельств, сами снимки не свидетельствуют о вмешательстве в личную жизнь соседей, - сообщает источник. Таким образом, исковые требования соседей суд оставило без удовлетворения. Решение суда не вступило в законную силу.

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