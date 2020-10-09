В Ухте введена «удаленка»

Начальник управления по делам ГО и ЧС: "Мы можем придумывать какие угодно мероприятия, проводить кучу рейдов, но пока граждане не начнут самостоятельно соблюдать все требования". эти усилия будут практически бесполезны". Фото: Алексей БУЛАТОВ

В связи ростом заболеваемости в Ухте вводятся дополнительные ограничения. Муниципальные учреждения с 9 по 19 октября переводятся на дистанционный режим работы, а руководителям организаций всех форм собственности рекомендовано рассмотреть возможность перехода своих сотрудников на дистанционную работу.

– Положение действительно сложное. Несколько цифр для понимания ситуации: в Ухте оборудовано 265 коек для больных COVID-19, где госпитализируются не только ухтинцы, но и жители близлежащих районов. На данный момент из них занято 248, – сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС, член оперативного городского штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции Владимир Полуянов 9 октября.

В муниципальных учреждениях, продолжающих работу в прежнем режиме, с 9 октября вводится обязательное ношение работниками средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) в рабочее время при нахождении на рабочих местах. Подобный режим рекомендовано ввести и всем остальным работодателям.

В общественных местах усилят рейды по проверке соблюдения правил профилактики ковида. Правда, в администрации признают, что это бесполезно, пока сами жители не начнут сами заботиться о себе.

– С 15 июля по 8 октября проведено 157 рейдов, составлено 328 протоколов. Важно понимать, что мы можем придумывать какие угодно мероприятия, проводить кучу рейдов, но пока граждане не начнут самостоятельно соблюдать все требования, эти усилия будут практически бесполезны, – резюмировал Владимир Полуянов.

Занятия в школах продолжатся в очном режиме с соблюдением всех рекомендаций профилактики коронавирусной инфекции. На данный момент COVID-19 выявлен у 22 детей, закрыто на карантин 23 класса.

Что касается дополнительного образования и спортивных секций, то здесь вводятся ограничения (за исключением занятий на свежем воздухе).

Разрешено продолжить работу кинотеатру Водненского ДК, Ярегского ДК; Ледовому дворцу спорта им. С.Капустина и спортивной школе «Юность» (плавательный бассейн).

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