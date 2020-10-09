Сыктывкарцев всполошило сообщение «об убийстве и изнасиловании девушки» возле общежития

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Борис КУДРЯВОВ

В соцсетях гуляет сообщение о маньяке, который убил девушку в Сыктывкаре. Ужаса добавляет тот факт, что ее крики были слышны даже на верхних этажах многоэтажек, но никто на подмогу попавшей в беду так и не вышел. К счастью, горожане быстро раскусили, что истеричный пост о страшной смерти горожанки у общежития на улице Катаева не более чем фейк.

Общежития в Сыктывкаре — не самое спокойное место. Однако новости о жестоких преступлениях обычно разлетаются в мгновение ока. О страшном же событии на улице Катаева не слышали даже на улице Катаева. Путем нехитрых манипуляций можно понять, что сообщение кочует из города в город, сея ужас и панику.

«Она 40 минут кричала, никто не помог. И она умерла наутро», - такой текст напугал жителей Казани 6 октября. В этот же день тюменцев всполошило сообщение «об убийстве и изнасиловании девушки» возле общежития. Волгодонск не остался в стороне. Иркутск фейки заполонили еще 5 октября. До Сыктывкара фейк докатился только через три дня — 9 октября.

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