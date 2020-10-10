Сыктывкар доказал свое право владеть стелой «Эжвинский район»

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Стела «Эжвинский район» появилась на территории Сыктывкара в 1988 году. И с тех пор дожила до статуса исторического сооружения и потребовала соответствующего ухода. Но вот беда: документы оказались утрачены. Вот и пришлось администрации доказывать свое право на заботу через суд.

Администрация Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» обратилась в суд с заявлением о признании права муниципальной собственности на историческое сооружение - объект недвижимого имущества: вид объекта – сооружение, наименование – стела «Эжвинский район»; год завершения строительства – 1988. Признание права собственности на объект недвижимого имущества обусловлено необходимостью его технического ремонта и обслуживания, сообщает объединенная пресс-служба судов Республики Коми.

Суд благие намерения оценил и право владения признал. Теперь дело за ремонтом.

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