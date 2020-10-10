Коронавирус в Коми 10 октября 2020: за сутки зафиксировано 139 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: архив КП
На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 10 октября в России 12 846 подтвержденный случая COVID-19, а в Коми - 139 новых случаев.
Сейчас в республике 9 481 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 784 человека (130 пациентов выздоровел за сутки).
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