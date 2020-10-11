«Самовар-PARTY» онлайн организовали в селе под Усинском

Фото: администрация Усинска

Праздник «Самовар-PARTY» в режиме онлайн провел Дом культуры Усть-Усы. Это стало своеобразной «вишенкой на торте». А сам торт – это закупка оборудования и костюмов для артистов сельского ДК в рамках проекта «Народный бюджет».

Всего на эти цели было выделено 720 тысяч рублей из бюджетов разных уровней, в основном республиканского (598 руб).

На эти деньги закупили 44 пары мужской и женской народной обуви, 15 коми народных и 20 эстрадных детских костюмов, всепогодные громкоговорители для систем музыкальной трансляции и аварийного оповещения, микшер-усилитель, акустическую систему, поясной портативный громкоговоритель, гардеробное оборудование, 8 раскладных столов и самовар.

Закупали все постепенно и обновляли сразу по мере поступления. Поэтому большую часть оборудования и костюмов жители уже смогли оценить во время онлайн-праздников, которые регулярно организовывает Дом культуры Усть-Усы. И они довольно популярны, причем не только в селе. Так, только «Самовар-PARTY» собрал пять тысяч просмотров.

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