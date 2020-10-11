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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 11 октября 2020: за сутки зафиксировано 144 новых случая заболевания COVID-19

Выздоровели 44 человека
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 9 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас в республике 9 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 11 октября в России 13 634 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 144 новых случая.

Сейчас в республике 9 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 828 человек (44 пациента выздоровел за сутки).

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