Коронавирус в Коми 11 октября 2020: за сутки зафиксировано 144 новых случая заболевания COVID-19

Сейчас в республике 9 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 11 октября в России 13 634 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 144 новых случая.

Сейчас в республике 9 625 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 828 человек (44 пациента выздоровел за сутки).

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