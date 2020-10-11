В поселке Коми медведь напал на человека

Медведь убил собаку, разбил окна, но до хозяина дома добраться не смог. Фото: А. Кайзер

Администрация Вуктыла 10 октября созвала экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в связи с участившимися случаями выхода диких животных в населенные пункты на территории городского округа.

В поселке Усть-Щугор РК медведь ломился в частный дом. Он успел убить собаку, хозяину удалось отпугнуть хищника сигнальными факелами.

«Инцидент произошел поздней ночью. Около часа ночи я проснулся от шума. Когда подошел к двери, оказалось, что на крыльце медведь. Потом в доме лопнули стекла, видимо, от ударов косолапого. Слава богу, что у меня были «сигнальные факелы» - это спасло мне жизнь. Медведь дерзко разодрал мою собаку. Сегодня ее похоронил», - рассказал А. Кайзер.

Еще об одном случае вторжения медведя рассказала жительница Вуктыла. Женщина заметила, что на ее дачу в районе так называемого Собачатника наведался хозяин тайги. Повредил забор и оглушил собаку.

А 9 октября около базы «Дубко» вуктыльцы обнаружили разорванных в клочья собак.

Администрация Вуктыла приняла решение о выдаче бесплатных лицензий охотникам для отстрела медведей, проникающих в черту населенных пунктов. При поступлении информации о проникновении диких животных в черту населенных пунктов на местность будет выезжать оперативная группа для немедленного реагирования.

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