Владимир Уйба: В Коми из 1 800 коек для пациентов с COVID-19 заполнены 1 400

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Ситуация с коронавирусом в республике перестает быть томной: каждый день новые антирекорды по численности заболевших и смертности. Между тем, жители Коми по-прежнему расслаблено забывают маски и антисептики дома. Глава Коми Владимир Уйба в традиционном выпуске ответов на вопросы поделился статистикой, которая помогает серьезно призадуматься.

- В Коми 1 400 коек для зараженных COVID-19 заполнены, резерв остается в 400 койко-мест , - сообщил глава Коми Владимир Уйба, отвечая на вопросы жителей республики в 16-м выпуске интервью.

Глава Коми ответил, что в республике не стоит ужесточать ограничения, потому что это приведет к негативным экономическим последствиям - их все жители Коми успели оценить еще весной этого года. Чтобы победить заболевание, необходима дисциплина. Однако с ней не все хорошо. Например, люди перестали носить маски и перчатки в магазинах и других местах скопления людей, а это не есть хорошо.

- Посещая учреждения, мы должны соблюдать элементарные меры профилактики — носить маску, перчатки и обрабатывать руки. Эти меры должны для нас стать обыденным делом. Мы должны поставить эти правила себе в основу, в культуру жизни и призвать к соблюдению масочного режима всех, кто находится рядом. Я слышу сейчас очень часто от молодых людей, что они не боятся переболеть и получить иммунитет. Но даже если они легко перенесут инфекцию, то во время заражения они будут представлять угрозу для пожилых родственников, - поделился Уйба.

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Если жители не начнут соблюдать правила профилактики (подробности).