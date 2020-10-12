Коронавирус в Коми 12 октября 2020: за сутки зафиксировано 148 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки в Коми от COVID-19 поправились восемь человек. Фото: из архива "КП"

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 12 октября в России 13 592 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 148 новых случаев.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф.

Сейчас в республике 9 773 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 836 человек (восемь пациентов выздоровели за сутки).

Напоминаем вам о том, что защититься от коронавирусной инфекции невозможно без соблюдения мер предосторожности. Всегда мойте руки, когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы. Не трогайте лицо руками, не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Уважайте и берегите друг друга – соблюдайте социальную дистанцию. Используйте индивидуальные средства защиты – маски. Избегайте ненужных поездок и массового скопления людей. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Защитите себя и своих близких!

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