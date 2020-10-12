В Сыктывкаре озеленили «площадку под часами»

На "площадке под часами" уже высажены декоративные сосны, ели, рябина Фото: Нина Юшкова

В Сыктывкаре завершили первый этап реконструкции площадки перед бассейном, уже облагорожена территория. Жители города пока не могут оценить проделанную работу, так как территория огорожена высоким забором. Второй этап реконструкции ожидается весной 2021 года – это установка новых часов, время на которых будет видно с четырех сторон.

На "площадке под часами" уже высажены декоративные сосны, ели, рябина Фото: Нина Юшкова

Как отметил главный архитектор столицы Коми Владимир Рунг, на площадке появятся 45 светильников, три качели по 12 метров длиной, на которых могут качаться все – и взрослые, и дети.

Уже проделана большая работа, удалась главная задумка – теперь в центре столицы ощущается дух Севера благодаря озеленению площадки: уже высажены декоративные сосны, ели, рябина. Северная композиция дополнена ландшафтными камнями и гранитными плитами трех оттенков серого – от светлого к более темному.

Также по нацпроекту нацпроекту «Жилье и городская среда» уже установлен мемориал при Свято-Вознесенском храме в местечке Кируль в Сыктывкаре.

Мемориал при храме в местечке Кируль Фото: Нина Юшкова

Прихожане уже могут любоваться обновлённым двором у храма и сейчас с нетерпением ожидают окончания строительства «Православной гимназии» при храме.

Прицерковный двор Свято-Вознесенского храма в м. Кируль г. Сыктывкара Фото: Нина Юшкова

Напомним, в регионе продолжают благоустраивать территории по нацпроекту «Жилье и городская среда». На этой неделе завершены 11 проектов. В том числе реконструкция «площадки под часами» и мемориал в местечке Кируль в Сыктывкаре. Также в списке пешеходная зона по улице Советской, площадка на улице Спасской в Визинга.– Прицерковный двор стал намного красивее и уютнее, хочется посидеть у церкви на скамеечках, полюбоваться мемориалом. Проделана колоссальная работа, если вспомнить, как было раньше. Мастера все работы сделали в срок и по совести, за что мы им очень благодарны, – поделилась своими впечатлениями церковнослужитель.

Всего по региону уже благоустроены 172 общественные территории.

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