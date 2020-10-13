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Сыктывкарский иллюстратор примерил на мультгероев образы мегапопулярного видеоблогера

Антон Лапенко превратился в мультяшек
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Союзмультфильма

Фото Союзмультфильма

Известный иллюстратор, уроженец Сыктывкара Прокопий Уляшов создал новую серию мэшап-работ — на этот раз герои «Союзмультфильм» примерили образы популярного видеоблогера Антона Лапенко. О задумке и воплощении автор рассказал «КП-Коми».

Антон Лапенко - мегапопулярный российский видеоблогер, его аудитория в Instagram достигает нескольких миллионов человек. Мужчина создает талантливые ролики в стилистике 1980—1990-х годов. Оказалось, что его творчество побуждает к новому творчеству — иллюстративному.

- Смотрю ролики Антона Лапенко давно. Пару недель назад пришла мысль совместить его с мультфильмами – так и получилась новая серия картинок, - рассказал Прокопий Уляшов.

На вопрос, заметил ли популярный видеоблогер творчество иллюстратора, художник отметил:

- Пока нет. Честно говоря, не уверен, что реакция последует – к нему сейчас приковано очень много внимания. Но все может быть, - подытожил автор.

Отметим, что больше года назад сыктывкарский иллюстратор Прокопий Уляшов прославился на всю Россию, нарисовав персонажей «Игры престолов» в образах советских мультяшек. Спустя пару месяцев «Союзмультфильм» предложил работу автору креативной идеи. С осени прошлого года Прокопий живет в Москве и трудится в крупнейшей киностудии по производству анимационных фильмов в России. Вывод: талант открывает любые карьерные двери.

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