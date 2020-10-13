Сыктывкарский общественник — о правилах в КРКБ: «Мужикам приходится светить трусами перед посетителями больницы»

Фото 7x7 Коми

Известный общественник, юрист Александр Щиголев недавно лежал в Коми республиканской клинической больнице с пневмонией. О буднях среднестатистического пациента и нестыковках российской медицины, которая никак не может накопить опыт в борьбе с коронавирусом, мужчина рассказывал в социальных сетях. Особенно подробно он остановился на внутренних распорядках ковидной больницы, которые доставляет весомый дискомфорт людям. Между тем, ситуация на протяжении месяцев никак не меняется. Подробнее — в авторской колонке.

- При поступлении в КРКБ изымают всю одежду, взамен выдают новые вещи. На меня с моим ростом ничего не нашли - все коротко и узко. При этом единой униформы нет: одним - пижамы с брюками и пиджаками, другим - рейтузы с футболкой цвета заключенных в штатах. Есть еще комбинированный наряд: штаны/футболка или пиджак/трико. 6 октября выписался из больницы, направился к выходу во вполне удовлетворительном состоянии от лечения и персонала. Уже мысленно собирался написать пару строк благодарности… Но никогда не надо забывать, что мы живем в России! А отношение к людям в этой стране всегда было, вежливо выражаясь, своеобразным в своей многогранности.

Идем к выходу с молодой женщиной, которая тоже направляется на выписку, впереди сестра-хозяйка. Я ожидаю, что сейчас (как при поступлении) зайду в кабинет, где меня ждет моя одежда, переоденусь и, наконец, выйду на свободу. Но нас выводят в фойе, где посетители приносят передачи. Там уже сидят примерно пятнадцать человек, а тут и мы с дамой в больничном наряде. Я думаю, что транзитом пройдем на склад, но сестра-хозяйка говорит, мол, ждите здесь. Ждать пришлось больше 20 минут. В фойе холодно, двери постоянно открыты, начинаю замерзать и попутно вспоминаю слова доктора, сказанные на прощанье: «Стерегись ОРЗ, а то будет повторная пневмония, легко уже не отделаешься».

Самое забавное - на десерт. Пришла сестра-хозяйка с мешками. То, что вещи, как из... понятно откуда, это как бы само собой разумеется. Подавая мешки, она сказала: «Переодевайтесь». Я наивно спрашиваю: «Где?» А она просто отвечает: «Здесь!» То есть тут же - в фойе, где полно народу, где уже знобит от холода. Хорошо, что для женщин у справочной соорудили занавесочку из трех шторок. А мужики прямо тут же на скамейке светят трусами, натягивая джинсы. О чем это я? Да об отношении к людям! Ты получил на руки больничный, ты уже не пациент, тебе кидают мешок с вещами, иди ты…

Вопрос к главному врачу Коми республиканской клинической больницы Рамазану Абакарову: ну неужели невозможно заранее подготовить вещи тех, кто на выписку? И неужели невозможно найти кабинет, чтобы люди могли спокойно переодеться — не на сквозняке, не на виду людей в фойе. Хотя, повторюсь, я не специалист в области медицины. Может приказ Минздрава есть, чтобы всех, кто на выписку, выставлять в фойе с мешком, а на этом обязанности медучреждения перед пациентом исчерпаны?

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