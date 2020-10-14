Коронавирус в Коми 14 октября 2020: за сутки зафиксировано 152 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 14 октября в России 14 231 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 152 новых случая.

Сейчас в республике 10 072 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 139 пациентов, а за последние сутки - трое. Выздоровел от вируса 8 001 человек (за сутки выздоровели 90 пациентов).

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