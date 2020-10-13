Два детских технопарка «Кванториум» появятся уже в этом году в Ухте

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В этом году в Ухте заработают два детских технопарка «Кванториум», сообщил глава Коми в традиционной воскресной беседе с жителями.

«Кванториум» – это проект Минпросвещения РФ, который появился в 2016 году. С тех пор эти детские технопарки пользуются большой популярностью по всей стране. В них совершенно нестандартный подход к дополнительному образованию, создана уникальная среда для развития инженерных способностей. Дети осваивают здесь современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование.

До сего момента «Кванториум» был только в Сыктывкаре. Теперь обещают открыть и в Ухте. Причем сразу два – стационарный и мобильный. Это позволит увеличить число детей, которые смогут там заниматься.

«У меня тоже есть двое детишек – семи и десяти лет. Они участвуют во всем этом, интересуются робототехникой и компьютерами, успевают рыбачить. Для меня это важно», - сказал Владимир Уйба.

Глава республики также сообщил, что также IT-клуб начинает работу в селе Выльгорт, а в следующем году центр допобразования детей будет создан на базе Ухтинского государственного технического университета.

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