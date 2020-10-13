Коронавирус в Коми 13 октября 2020: за сутки зафиксировано 147 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 9 920 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 октября в России 13 868 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 147 новых случаев.

Сейчас в республике 9 920 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 911 человек (за сутки выздоровели 75 пациентов).

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