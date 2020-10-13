Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Еще
Радио
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 13 октября 2020: за сутки зафиксировано 147 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровели 75 человек
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий
Сейчас в республике 9 920 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Сейчас в республике 9 920 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 13 октября в России 13 868 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 147 новых случаев.

Сейчас в республике 9 920 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 136 пациентов, нет новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 911 человек (за сутки выздоровели 75 пациентов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми грозит возврат ограничений из-за COVID-19

Глава Роспотребнадзора РФ пообещала принять меры к регионам с ростом заболеваемости (подробности)

КАРТИНА ДНЯКоронавирус в Республике Коми 2020: последние новости

Рекомендуемые