Коронавирус в Коми 15 октября 2020: за сутки зафиксировано 156 новых случаев заболевания COVID-19

Скончались от инфекции всего на данный момент 146 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 15 октября в России 13 754 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 156 новых случаев.

Сейчас в республике 10 228 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 146 пациентов, 7 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 8 112 человек (111 пациентов выздоровели за сутки).

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