В пятницу, 16 октября, Коми завалит снегом

Фото: архив КП

Последний день рабочей недели в Коми ожидается экстремальным в плане погоды. Точнее, непогоды. Коми ЦГСМ сообщает: во всем виноват активный циклон с запада.

Именно через Сыктывкар будет перемещаться на восток атмосферный вихрь со стороны Вологды. 16 октября в южных и центральных районах Республики Коми пройдут интенсивные осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Установится снежный покров, что ухудшит состояние дорог.

В Сыктывкаре высота снежного покрова прогнозируется до 5 см. В выходные дни на фоне роста атмосферного давления погода улучшится. Везде пройдет небольшой снег.

Температура воздуха еще останется в среднем на 2С выше климатической нормы, в ночные часы ожидается -2...-7С. Дневная температура будет повышаться в основном до 1..3С, от Усинска до Воркуты — до 0...-3С. На дорогах будет скользко.

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