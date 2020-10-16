Сыктывкарец, который борется с редким онкологическим заболеванием, возвращается в Россию из Германии

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Владимир Матвеев, который борется с редким онкологическим заболеванием, возвращается в Россию, сообщается к группе «Вовка, мы с тобой!». Жители Коми активно следят за здоровьем уроженца Коми и его лечением в Германии, куда мужчину удалось отправить благодаря материальной поддержке людей.

- В ходе проведенного обследования в Гамбурге, у Вовы в печени обнаружили метастазы. Исходя из всего этого, единственное возможное лечение – это химиотерапия и протонная терапия, которую он решил проходить в России, рядом со своей семьей, - отмечают в группе.

Напомним, что Владимир не опускает руки долгие четыре года - с тех пор, как его мир раскололся на две части после известия о редком заболевании. Хордома крестца — редко встречающееся новообразование (считается, что она происходит из остатков нотохорда (эмбрионального предшественника скелета) - ред.) Болезнь постепенно прогрессировала, сейчас размер опухоли составляет уже 15 сантиметров. На дорогостоящее лечение у зарубежных медиков деньги собирали всем миром - через соцсети. Благодаря помощи неравнодушных Владимир в сентябре отправился в Гамбург, чтобы получить квалифицированное лечение.

- Сейчас сбор средств приостановлен. Деньги на препараты у нас есть, а что будет дальше - покажет время, - сообщается в группе поддержки Владимира.

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