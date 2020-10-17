Коронавирус в Коми 16 октября 2020: за сутки зафиксировано 157 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 10 544 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 16 октября в России 14 922 подтвержденных случая COVID-19, а в Коми - 157 новых случаев.

Сейчас в республике 10 544 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 150 пациентов, 1 новый случай летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 8 355 человек (133 пациента выздоровели за сутки).

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