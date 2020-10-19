Морпех из Коми, который получил травму во время салюта в Североморске, вернулся в Сыктывкар

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Уроженец Коми Дмитрий Чемалин, который получил ранение головы во время салюта в Североморске 26 июля, вернулся в Сыктывкар. 18 октября в аэропорту мужчину встречала целая делегация сослуживцев, друзей, родных, обрадованных долгожданной встречей с близким человеком.

- Вот и прошли 84 дня с печальной истории, связанной с нашим товарищем Дмитрием Чемалиным. Наконец он прилетел домой, где его встретили близкие и друзья! Спасибо огромное всем, кто был рядом в это тяжелое для всех нас время! - написал друг мужчины Алексей Голубецкий.

Напомним, что поздним вечером 26 июля молодой морпех, но уже ветеран боевых действий из Сыктывкара, Дмитрий Чемалин упал с трибуны во время праздничного салюта в Североморске: в него попал неизвестный предмет. Парень получил открытую рану головы, перелом челюсти, височной части и затылка. Неравнодушные люди собрали деньги, чтобы отправить маму пострадавшего парня в Североморск. На Северном флоте после ЧП начали проверку по факту травмирования военнослужащего бригады морской пехоты. Проверку ведут и военные следственные органы. Пока ее результаты неизвестны.

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