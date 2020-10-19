Коронавирус в Коми 19 октября 2020: за сутки зафиксировано 166 новых случаев заболевания COVID-19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

19 октября в России обновлен антирекорд по заболеваемости коронавирусом - выявили 15 982 случаев заражения. В Коми по-прежнему много новых пациентов с COVID–19 — у 166 человек подтвердили диагноз, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

По данным российских эпидемиологов, в Коми 19 октября у 166 человеко подтвердили новую коронавирусную инфекцию. Всего в республике 10 873 пациентов с COVID-19. При таком количестве заболевших всего 12 человек излечились от вируса (всего выздоровели 8 463 человек). Умерло за сутки 4 человек (всего скончались 166 человек).

Напомним, что в Республике Коми уже в ближайшее время будет развернуто более 2200 коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией, о чем 16 октября заявил глава Коми Владимир Уйба.

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