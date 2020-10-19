Республика Коми завила о нехватке врачей для борьбы с коронавирусом

Ситуация с коронавирусом в Коми становится серьезнее день ото дня Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Республика Коми ищет специалистов для работы с больными COVID-19. О нехватке более сотни медработников на фоне распространения коронавируса администрация региона заявила на своей странице во «ВКонтакте».

Специалистам, готовым работать в Сыктывкаре, по словам властей, бесплатно предоставят питание и проживание в гостинице. Больницам требуется более 100 медсестер, 23 терапевта, восемь анестезиологов-реаниматологов и семь инфекционистов. Больше всего медицинского персонала требуется в республиканскую клиническую больницу, республиканскую инфекционную больницу и Ухтинскую городскую больницу.

19 октября в Коми зарегистрировали 166 новых случаев заболевания коронавирусом, от инфекции уже умерло 166 пациентов (четыре новых случая за сутки).

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