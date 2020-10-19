Сколько медработников заболели COVID–19 в Коми

С начала пандемии в Коми 896 медиков заболели COVID–19. Свежими данными с Комиинформом поделились в Минздраве региона.

Больше всего среди заболевших — медсестер (531 человек). На втором месте по заболеваемости врачи (236 человек). Замыкают рейтинг санитарки — с марта COVID-19 среди них заболели 129 человек. От инфекции уже выздоровели 639 работников лечебных организаций республики (160 врачей, 383 медсестры и 96 санитарок).

К сожалению, некоторые медики погибли на коронавирусном фронте. Это стало известно, благодаря «списку памяти», который запустили российские врачи из разных регионов. В нем публикуются данные о медиках, заболевших во время работы с зараженными коронавирусом, а также о тех, кто в результате скончался. Сейчас в списке 733 имени, среди них — несколько медработников из Коми.

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