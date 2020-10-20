Из-за пандемии расходы бюджета Коми увеличили на 1,131 млрд рублей

Фото Госсовета Коми

Госсовет Коми на сессии 20 октября утвердил поправки в бюджет региона, согласно которым расходы бюджета региона увеличились на 1,131 млрд рублей. Это обусловлено необходимостью дополнительных затрат на борьбу с COVID–19, пишет ТАСС.

- Средства необходимы на погашение кредиторской задолженности медучреждений, на доплаты медикам за работу с коронавирусными больными, на услуги санавиации [по доставке тяжелых коронавирусных больных из городов и районов Коми в Сыктывкар]. Источник погашение дефицита бюджета - остатки на начало этого года, - сообщила депутатам зампред правительства республики, министр финансов Галина Рубцова (на фото).

Дасходы на здравоохранение возросли с 17,750 млрд рублей в этом году до 18,881 млрд рублей. В частности, почти 630 млн рублей выделено дополнительно на закупку лекарств и формирование резерва медпрепаратов для лечения больных с коронавирусом, на дезинфекцию помещений, на выплаты медикам за риск работы в «красной» зоне, на переоснащение учреждений под стационары, на создание собственной лаборатории ПЦР в Ухте, на работу санитарной авиации по доставке пациентов в республиканские стационары в Сыктывкар.

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