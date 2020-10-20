Зарплаты в Коми продолжают падать, но не у всех

Фото: yandex.ru

Средняя зарплата в Коми в августе составила 54 789 рублей, а за 8 месяцев этого года - 56 238 рублей, сообщает Комистат.

Падение довольно резкое: даже в июле этот показатель был 57,6 тысяч рублей. Но прослеживается не во всех отраслях. Возьмем к примеру самую прибыльную - добыча полезных ископаемых. В августе средняя зарплата там составляла 90 593 рубля, а в июле - 96,9 тыс.

А вот в строительстве и транспортировке средние зп наоборот существенно выросли: 39,7 за год/42,2 в августе и 80,1/86,5 соответственно.

Меньше всего заработали в августе работники торговли - 29 153 рубля. Немногим больше - работники образования - 29 620. По всей видимости, это связано с каникулами, ведь средняя зарплата педагогов за восемь месяцев составила 40 543 рубля.

В опубликованном 20 октября рейтинге Комистата нет отдельной строки по врачам, но мы напомним, что в среднем за первое полугодие текущего года она превысила 100 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сыктывкар вошел в сотню городов с самыми высокими зарплатами в стране (подробности)