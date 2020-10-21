В Сыктывкаре прошла акция протеста против увольнения министра сельского хозяйства

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20 октября глава Коми Владимир Уйба подписал распоряжение о назначении членов правительства. В обновленном списке не было имен, к которым жители Коми успели привыкнуть - министра сельского хозяйства Анатолия Князева, министра физической культуры Николая Бережного, министра энергетики Виталия Поправки. Самый большой отклик получила отставка главного агрария региона — люди в знак несогласия с выбором главы даже вышли на акции протеста. Между тем, Анатолий Князев свою причастность к мероприятиям отрицает, о чем рассказал «Правде ПФО».

21 октября телеграм-канал «Раньше всех. Коми» распространил сообщение о том, что сотрудники Минсельхоза республики проводят митинг против отставки руководителя ведомства Анатолия Князева. Позже экс-член Совета Федерации России Дмитрий Шатохин в своем телеграмм-канале уточнил: митингуют не чиновники, а простые аграрии.

- К организации этих мероприятий я не имею никакого отношения, – заявил Анатолий Князев в телефонном разговоре с «Правдой ПФО». – Сейчас нахожусь в своем кабинете, как говорится, чищу стол. Накануне у меня истек срок контракта, так что претензий не имею. Хотя, конечно, немного обидно, что предварительно не было никаких разговоров на эту тему. Меня, как и ряд других коллег по правительству, поставили перед фактом.

Кстати, Анатолий Князев — уроженец Чувашии. Некоторые эксперты прочат, что топ-чиновник вернется на родину, чтобы занять очередную руководящую должность. Пока Князев уверен в одном — в Чувашию он действительно вернется.

- Конечно, хотел доработать до пенсионного срока, который выходит в середине будущего года, но сложилось так, как сложилось. Теперь вернусь в родную Чувашию. Меня всегда тянуло на родину. Надеюсь, найду себе применение, - подытожил Князев.

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