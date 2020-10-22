«В шароварах для восточных танцев»: в Коми на памятник в честь воинов ВДВ обрушилось море критики

«Такое впечатление что этот "ваятель" живого стоящего человека не видел». Фото: вк Олега Сизоненко.

На днях в Ухтинском парке культуры и отдыха появился памятный знак, посвященный воинам ВДВ. Увы, памятник десантнику подвергся жестокой критике со стороны общественности. Пользователи интернета фигуру новой достопримечательности виртуально разнесли в пух и прах.

Недостаточно хорош

Фигуру бойца сделали в Волгограде. По традиции мемориал перед торжественным открытием был покрыт не простой тканью, а парашютом.

Глава Ухты, ветеран 103 воздушно-десантной дивизии, ветеран войны в Афганистане Магомед Османов не смог присутствовать на открытии памятного знака, но прокомментировал, что памятник, по его мнению, является еще и символом сплоченности десантников-ухтинцев, которые смогли организовать эту работу и довести ее до конца.

– Для меня служба в воздушно-десантных войсках это особое время, которое во многом сформировало меня как личность, дало закалку на всю жизнь. Я рад, что такой монумент появился в нашем городе, однако лицо фигуры десантника далеко от моего представления о мужественном и волевом облике. Думаю, что памятник должен быть доработан, – довольно корректно ввернул Магомед Османов.

Участники открытия памятного знака. Фото: Администрация МОГО «Ухта».

Ну что, печаль...

К всеобщей критике присоединился и известный ухтинский художник Олег Сизоненко.

– Ну, что – печаль. Обидно за хороших ребят из ВДВ, которым какой-то убогий волгоградский «лепила» продал это под видом скульптуры. Еще и денег взял. Тут плохо все – начиная от анатомии и кончая штанами (кто-то из журналисток метко назвал их шароварами для восточных танцев), что никакой критике или переделке не подлежит. Такое впечатление, что этот «ваятель» живого стоящего человека не видел, – жестко расписался на своей странице в вк Олег Сизоненко.

Художник в недоумении, как вообще такое недоразумение могло пройти согласование в ухтинском управлении культуры: «Чиновники вообще не интересуются тем, что появляется на улицах города? Обидно и за Ухту и за ВДВ. Жаль, что мэра на открытии не было».

Александр Шаховцев: «Это знак не только в память тех, кто защищал Родину на войне, но и о тех, кто с честью служил и служит в ВДВ в мирное время». Фото: Администрация МОГО «Ухта»

И в мирное время

Но были и более лояльные отзывы о новой городской достопримечательности, сообщает «Комиинформ». Председатель ухтинского Совета ветеранов Александр Шаховцев на открытии памятника отметил, что десантников всегда отличало особое отношение к нелегкой воинской службе.

– На их долю в ходе боевых действий доставались и достаются самые непростые задачи. Важно, что это знак не только в память тех, кто защищал Родину на войне, но и о тех, кто с честью служил и служит в ВДВ в мирное время, – расчувствовался ветеран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Усинска повесил собак на своих сотрудников за баннер с врагом к 75-летию Победы

Николай Такаев посчитал, что в ошибке нет его персональной ответственности (подробности)