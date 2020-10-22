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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Коми 22 октября 2020: за сутки зафиксировано 185 новых случаев заболевания COVID-19

Выздоровело 176 пациентов, умерли 9 человек
Источник:kp.ru
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Сейчас в республике 11 453 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Сейчас в республике 11 453 лабораторно подтвержденных случая COVID-19.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 октября в России 15 971 подтвержденный случай COVID-19, а в Коми - 185 новых случаев.

Сейчас в республике 11 453 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 188 пациентов, 9 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 8 898 человек (176 пациентов выздоровели за сутки).

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