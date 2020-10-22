Глава Коми предложил расчистить реки и построить речной флот

Река Печора. Фото: vsereki.ru

Как Коми может участвовать в развитии Северного морского пути, рассказал Владимир Уйба на совещании с председателем Правительства РФ 21 октября, сообщает пресс-служба главы республики.

По мнению Владимира Уйбы, по дорогам и рекам Коми к арктическим портам могут доставлять грузы из регионов, не имеющих выходы к морю. Ведь устье реки Печоры расположено между строящимся морским портом Индига (его планируют открыть в 2025 году) и действующим морским отгрузочным терминалом в п. Варандей.

Кроме того, через Республику Коми проходит железнодорожная магистраль и автомобильная дорога «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар». То есть можно доставлять грузы до города Печора наземным транспортом, а дальше до портов - судами класса «река-море».

Для полномасштабного участия республики в проекте развития Северного морского пути необходимо обеспечить прямой доступ к морскому порту Усть-Кара, находящемуся в 160 км от Воркуты, а также провести расчистку русел рек и дноуглубительные работы по основным потенциальным речным транспортным артериям республики – рекам Вычегда и Печора, считает глава республики.

А также построить речной флот. Сделать это можно как верфи СЗФО, Дальнего Востока, так и небольшие судоремонтные заводы – например, в Печоре.

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