МегаФон определил самые любимые сериалы жителей Коми

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Ограничения в период самоизоляции вызвали повышенный интерес к онлайн-кинотеатрам. Трендом стало возвращение к просмотру культовых сериалов прошлых лет – «Игре Престолов» и «Молодежке». В среднем с начала 2020 года выбор в их пользу сделал каждый второй пользователь сервиса МегаФон ТВ. В целом на одного зрителя мобильного телевидения в Республике Коми приходится уже 7 просмотренных многосерийных лент.

В список самых востребованных сериалов наряду с «Игрой Престолов» и «Молодежкой» вошли «Гранд», «Фитнес», «Чики». Такие данные получили аналитики МегаФона, изучив статистику просмотров в собственном цифровом продукте МегаФон ТВ.

Если при выборе многосерийных лент жители Республики Коми в основном отдают предпочтение жанру комедии – 38%, то в фильмах больше склоняются к фантастике – 29%, этот показатель в регионе выше общероссийского. В топе этой категории «Джокер», «Джентльмены», «Плохие парни навсегда», «Соник в кино». При этом, фильмом-лидером по числу зрителей стал фантастический боевик «Бладшот».

«Наш регион входит в топ-десять по приросту зрителей мобильного телевидения. По этому показателю мы обогнали Москву и Санкт-Петербург, а также соседние Пермь, Тюмень, Архангельск и Киров. Жители Республики Коми проявляют все больший интерес к просмотру сериалов и фильмов на смартфонах и планшетах – в 2020 году число клиентов нашего онлайн-кинотеатра МегаФон ТВ выросло на 31%», – отмечает директор МегаФона в Республике Коми Александр Канев.

На МегаФон ТВ доступно свыше 5000 фильмов и 1000 сериалов, смотреть которые можно с компьютера, смартфона или планшета, Smart TV, Android TV или Apple TV. В новом сезоне абонентов сервиса ждет более 100 премьер зарубежных и российских сериалов и фильмов.

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