Следователи проверяют видео с избиением школьницы в Усть-Вымском районе

Фото - скрин с видео

В городе Микунь Усть-Вымского района Коми распространяют видео, где одна девочка жестоко избивает лежащую на снегу сверстницу. Ролик не ушел от внимания правоохранительных органов. СУ СК России по Коми вслед за региональным МВД организовало проверку после публикации в СМИ.

- Следователи намерены назначить судебно-медицинскую экспертизу, а также провести ряд проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего. Установленным фактам будет дана правовая оценка, и по результатам проверки принято процессуальное решение, - сообщает источник.

Напомним, что информация о появлении видео с избиением появилась сегодня, 23 октября. В МВД организовали проверку, сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних уже беседовали с героинями ролика. Девочки утверждают, что видео якобы постановочное, оно было создано для лайков в популярной молодежной соцсети «Тик Ток». Это предварительная информация, расследование продолжается.

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Они утверждают: ролик с дракой не более чем инсценировка. Между тем, МВД по Коми продолжает проверку (подробности).