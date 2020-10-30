Коронавирус в Коми 30 октября 2020: за сутки зафиксировано 231 новых случаев заболевания COVID-19

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Мария ЛЕНЦ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 29 октября Россия обновила антирекорд - 18 283 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 231 новый случай.

Сейчас в республике 13 157 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 218 пациентов, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 9 884 человек (191 пациент излечился за сутки).

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Согласно свежей статистике с сайта стопкоронавирус.рф в Коми на 29 октября новый рекорд — выявили 225 заболевших COVID–19 за сутки (подробности).